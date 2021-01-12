В понедельник, 11 января, из Новобугского исправительного центра в Николаевской области сбежал 49-летний рецидивист Сергей Ковин. Об этом сообщает "Преступности.НЕТ" со ссылкой на администрацию исправительного центра.

Заключенный сбежал на мопеде. Полиция выясняет, каким образом он раздобыл транспортное средство: угнал с территории исправительного центра, или отобрал у кого-то из местных жителей.

Сейчас никакой информации о местонахождении осужденного нет. Полиция продолжает поиски.

Рост преступника 182 сантиметра, волосы черные, он был одет в коричневую дубленку, черные шапку, спортивные штаны и ботинки.

Граждан, которые увидят Ковина, просят позвонить по телефонам 0678873230, 0972771439 или 102.

Сергей Ковин родом из Полтавской области. Он приговорен к 3,5 годам тюрьмы за кражу с проникновением в помещение. До конца заключения ему осталось почти полгода, по предварительным данным, ему сократили срок по условно-досрочному освобождению.

С 1988 года у мужчины уже было 10 судимостей. В сумме он получил тюремных сроков на 33,5 года.

Он был осужден за несколько угонов, хищение государственного имущества, хулиганство, нарушение административного надзора, тяжкое телесное повреждение, побои и пытки, кражу, разбой. Большинство преступлений он совершал в Полтавской области.

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Последнюю судимость Ковин получил за побег из Александрийского исправительного центра. Зимой 2018 года он украл бушлат и два дня прятался в заброшенном доме, после чего сдался.

Ранее сообщалось, что подростки устроили побег из Черниговского СИЗО.