Можливість вакцинації дітей проти COVID-19 розглядають в Ізраїлі. Кампанія зі щеплення неповнолітніх віком від 12 років може розпочатися вже за два місяці. Та лише за умови, що це безпечно.

У ізраїльському МОЗі вважають, якщо дітей не провакцинувати, то не сформується колективний імунітет. Нагадаю, імунізація населення в Ізраїлі триває на повну, щеплення зробили вже понад мільйон людей.