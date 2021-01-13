Оновлена інформація щодо Ковіду в Україні. За минулу добу шість тисяч 409 нових інфікувань. 195 людей померли. Понад дві з половиною тисячі пацієнтів ушпиталили.

Найвищі показники захворюваності в Києві, на Запоріжжі, Харківщині та Одещині. За весь час пандемії занедужали мільйон 130 тисяч українців. Більш як 20 тисяч померли.

МОЗ найближчими днями планує підписати контракти з новими компаніями-виробниками вакцини проти коронавірусу.

А в лютому вже розпочати масову імунізацію населення, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.