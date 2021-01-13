МОЗ розгляне нові контракти по вакцинам проти коронавірусу [ Редактировать ]
Оновлена інформація щодо Ковіду в Україні. За минулу добу шість тисяч 409 нових інфікувань. 195 людей померли. Понад дві з половиною тисячі пацієнтів ушпиталили.
Найвищі показники захворюваності в Києві, на Запоріжжі, Харківщині та Одещині. За весь час пандемії занедужали мільйон 130 тисяч українців. Більш як 20 тисяч померли.
МОЗ найближчими днями планує підписати контракти з новими компаніями-виробниками вакцини проти коронавірусу.
А в лютому вже розпочати масову імунізацію населення, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
по теме
У 32 випадках прояв побічного ефекту був незначним, у чотирьох людей серйозним, а один виявився вкрай тяжким. Міністр заявив, що всі постраждалі від негативної дії препарату можуть звернутися за державною компенсацією
Найбільше нових хворих у Запорізькій, Київській, Одеській, Миколаївській областях та у столиці. Найменше - на Кіровоградщині. Проте така динаміка не означає передчасне закінчення локдауну
Понад 13 мільйонів людей у світі вже отримали щеплення від коронавірусу. Які країни лідирують, а які пасуть задніх?
Также рассматривается одобрение вакцины Pfizer
Україна у тридцятці країн з найнижчим рівнем смертності від ковіду. За словами міністра охорони здоров'я Степанова, показник у нас менше як 400 летальних випадків на мільйон. Тоді як у сусідній Польщі він майже вдвічі вищий.