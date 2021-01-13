Длинношерстный кот Оптимус Джек израсходовал одну из своих девяти жизней, когда пробрался в стиральную машину, в то время, когда хозяйка, 22-летняя Джанае Блэкман отвлеклась, сообщает Metro.

После загрузки барабана девушка включила стиральную машину на 30 минут и ушла заниматься домашней уборкой.

Однако Джанае смутил странный глухой удар внутри машинки и пришла в ужас, когда не обнаружила своего кота ни в одной из комнат своей квартиры в Нью-Йорке.

Кот отчаянно боролся за свою жизнь в работающей стиральной машинке

"У меня был напряженный день на работе, и я решила отвлечься на уборку по дому, включая стирку», - говорит Джанае, студентка бизнес-колледжа.

Девушке повезло, что ее питомец выжил

Девушка подбежала к стиральной машине и увидела, как внутри нее беспомощно болтается ее любимый котик, отчаянно борясь за свою жизнь.

"Я просто благодарна, что мы можем экстренно остановить стиральную машину, потому что не все бытовые устройства способны на это. В моей модели, к счастью, предусмотрен такой режим, когда можно срочно ее выключить и слить воду", - комментирует происшествие Джанае.

Испуганный, но выживший котик после смертельно опасного купания

К счастью, девятимесячный кот не пострадал. Промокший и шокированный питомец весь дрожал, но отделался лишь испугом.

Вообще девушке повезло, что ее питомец выжил. Как рассказывают ветеринары, главная опасность для котов, которые оказались внутри работающей стиральной машинки, — это химикаты. Видимо, Оптимус Джек держал голову выше уровня жидкости, поэтому отделался легким испугом.

Выживший после "купания" в стиральной машинке Оптимус Джек в руках своей хозяйки Джанае Блэкман

А чтобы избежать подобных ситуаций, специалисты советуют перед каждой стиркой проверять, не залез ли питомец в барабан. Ведь внимательность — лучшее оружие против непредвиденных обстоятельств.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как котенка постирали в машинке, а он выжил. Также недавно произошел курьезный случай, когда стиральная машинка поставила попугая в тупик.