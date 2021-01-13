Пірнути на дно, аби встановити ялинку - це вже традиція

У кого тільки починаються свята - то це в дайверів. На Дніпропетровщині вони вперше цьогоріч занурюються під воду. Із собою беруть прикрашену ялинку, щоб встановити її на дні водоймища.

Новомиколаївський гранітний кар'єр біля Дніпра - улюблене місце для дайвінгу. Сьогодні, вперше цьогоріч на занурення збираються любителі підводного світу. Пірнуть на дно, аби встановити ялинку. Це вже традиція.

Андрій Воробйов, інструктор з дайвінгу:

Дайверы это такие мистические люди. Каждый взрослый, человек который осознанно погружается под воду - он находит там нечто для себя интересное. Кто-то идет за тишиной и спокойствием, кто-то идет за экстримом, а кто-то идет за праздником. Новый год для нас начинается после того, как мы поставим елку под водой.

На суші новорічне дерево прикрасили Іграшками та гірляндою. Дайвери взялися збирати своє спорядження.

Артур Нагорний, дайвер з Дніпра:

Два баллона, два регулятора. Вот этот у нас запасной, а вот этот - основной. Некоторые используют электрический подогрев, как вот в данном случае я. Есть фонарь, маска, запасная маска - и больше Вам ничего не нужно, чтобы получить удовольствие.

Максим Коваль, дайвер з Дніпра:

Сухие костюмы, которые не промокают, туда не попадает вода. Специальная одежда - она на мне. Называется она утеплитель. В ней тепло, примерно час можно находиться под водой.

Перші дайвери-екстремали йдуть у розвідку.

Олександр Топор, дайвер з Дніпра:

Глубина карьера, если я не ошибаюсь, 50 метров, температура воды 4-5 градусов и сейчас она на всей глубине одинаковая.

Майже пів години підготовки - і наступна команда готова до занурення. Дехто, щоб встановити підводну ялинку, приїхав навіть із Харкова.

Олександр Укольський, дайвер з Харкова:

Традиция, праздник, интересно. Собирается много народа. Хорошо. Положительные эмоции. Классно!

С дайверским Новым Годом!

Цього разу зелену красуню занурять на глибину понад сорок метрів, майже на самісіньке дно кар'єра. Окрім прикрашеного дерева, дайвери з собою беруть ще особливе шампанське.

Андрій Воробйов, інструктор з дайвінгу:

Мы ребятам сказали: ребята, кто найдет шампанское - тому будет подарок. Спрятал, она пролежала 2 года, ее так никто не нашел. Мы ее сами пошли, вытянули и в этом году это будет, наверное, символическое распитие.

Цьогоріч дайвери залишили для любителів підводного світу ще один сюрприз. Який саме - дізнається той, хто знайде подарунок.