В крови у виновника дорожно-транспортного происшествия было обнаружено 2,47 промилле алкоголя/ фото: ZMINA

Ночью в столице водитель кроссовера Ford Edge, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, на скорости врезался в автомобиль патрульной полиции, что повлекло за собой удар еще 2 транспортных средств.

Инцидент произошел во время движения ТС по Харьковском шоссе. Травмированную сотрудницу правоохранительных органов госпитализировали в ближайшее медучреждение.

При движении в сторону Ленинградской площади в левом ряду врезался в патрульный полицейский Toyota Prius, Chevrolet Lacetti и Мазда 6. Пострадала девушка полицейская, госпитализирована, жить будет.

Отмечается, что в крови у виновника дорожно-транспортного происшествия было обнаружено 2,47 промилле алкоголя. На месте работала полиция и следственно-оперативная группа.

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Кроме того, под Киевом фура "разнесла" полицейский автомобиль. ДТП произошло на 63-м километре автодороги М-05 Киев - Одесса.

Ранее мы писали, что под Черниговом мопед "влетел" в полицейский автомобиль. В результате столкновения водитель мопеда получил серьезные травмы, его отправили в реанимацию.

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