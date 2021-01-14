В Киеве внедорожник "под градусом" разгромил полицейское авто (фото) [ Редактировать ]
Ночью в столице водитель кроссовера Ford Edge, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, на скорости врезался в автомобиль патрульной полиции, что повлекло за собой удар еще 2 транспортных средств.
Инцидент произошел во время движения ТС по Харьковском шоссе. Травмированную сотрудницу правоохранительных органов госпитализировали в ближайшее медучреждение.
При движении в сторону Ленинградской площади в левом ряду врезался в патрульный полицейский Toyota Prius, Chevrolet Lacetti и Мазда 6. Пострадала девушка полицейская, госпитализирована, жить будет.
Отмечается, что в крови у виновника дорожно-транспортного происшествия было обнаружено 2,47 промилле алкоголя. На месте работала полиция и следственно-оперативная группа.
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Кроме того, под Киевом фура "разнесла" полицейский автомобиль. ДТП произошло на 63-м километре автодороги М-05 Киев - Одесса.
Ранее мы писали, что под Черниговом мопед "влетел" в полицейский автомобиль. В результате столкновения водитель мопеда получил серьезные травмы, его отправили в реанимацию.
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