Под Киевом фура "разнесла" полицейский автомобиль [ Редактировать ]
В Киевской области водитель на грузовике врезался в автомобиль полиции.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Так, ДТП произошло на 63-м километре автодороги М-05 Киев - Одесса. Инспекторы из отделения безопасности дорожного движения остановили на обочине водителя грузовика MAN за нарушение ПДД. Патрульные припарковались позади с включенными проблесковыми маячками.
Отмечается, что во время общения с водителем остановленной фуры, грузовик Mercedes-Benz, водитель которого не заметил автомобилей, стоявших на обочине. Двое патрульных получили травмы, их госпитализировали.
Ранее мы писали, что в результате ДТП в Николаевской области пострадали дети. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем.
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