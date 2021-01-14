Заседание будет созвано в соответствии с медико-санитарными правилами/ фото: Rg.ru

Комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения собирает заседание, в ходе которого будут даны новые рекомендации на счет пандемии коронавирусной инфекции.

Заседание будет созвано в соответствии с медико-санитарными правилами, которые были утверждены на ассамблее в еще в 2005 году.

Шестое заседание комитета по чрезвычайной ситуации в отношении COVID-19, созванное генеральным директором ВОЗ в соответствии с Международными медико-санитарными правилами от 2005 года, состоится 14 января.

Отмечается, что во время обсуждения международных проблем пандемии, возникших из-за распространения COVID-19, будут участвовать 18 экспертов и 12 советников комитета.

Читайте также, второй год пандемии коронавируса может оказаться сложнее предыдущего. Сведения по заболеваемости за последние две недели говорят о том, что распространение инфекции снова достигло пика.

Кроме того, ВОЗ внесла вакцину Pfizer в экстренный список. Это первая COVID-вакцина, которая была официально одобрена Всемирной организацией здравоохранения.

Ранее мы писали, что люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, должны носить защитные маски даже после полного преодоления болезни и пропажи основных симптомов. После инфицирования, антитела начинают вырабатываться спустя несколько недель.

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