Власть безответственно уменьшила субсидии и лишила людей льгот на оплату коммунальных услуг. Об этом заявил Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в комментарии журналистам по итогам встречи с премьер-министром и энергетическим блоком правительства в Верховной Раде.

"Абсолютно понятно, что кризис на энергетическом рынке, который связан с увеличенной ценой на газ, на электроэнергию, на все коммунальные тарифы - был создан искусственно, бездарными действиями предыдущих правительств и непринятием мер нынешним", - сказал Сопредседатель ОП-ЗЖ.

Политик напомнил, что в Украине достаточно газа собственной добычи для нужд населения.

"Когда в стране госкомпания "Укргаздобыча" добывает 14 млрд кубов газа, и 10 млрд надо направить на потребности населения, то его себестоимость получается в районе 3 тыс. гривен со всеми налогами и увеличенными инвестиционными надбавками", - считает народный депутат.

«Поэтому наша однозначная позиция, украинский газ собственной добычи должен продаваться людям по разумным ценам», - акцентировал Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Юрий Бойко еще раз напомнил, что фракция ОП-ЗЖ зарегистрировала в Верховной Раде законопроект, который позволит сразу на 20% удешевить стоимость газа, который продается населению (законопроект №2126 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно вопросов налогообложения в рамках формирования цены на природный газ для нужд населения", - ред.).

"Принятие данного законопроекта позволит быстро и эффективно получать газ по сниженным ценам", - отметил он.

Также, по его словам, необходимо перестать обманывать людей и подписать прямые договора с Газпромом, чтобы получать газ на 25% дешевле, чем это происходит сейчас по различным схемам.

"Тот же российский газ заводится через посредников на 100 долларов дороже, чем он стоил бы по прямым контрактам, и это тоже ложится дополнительным бременем на экономику нашей страны, на людей, на промышленность, на всех, кто сегодня его потребляет", - сказал политик.

Фракция ОП-ЗЖ также требует вернуть людям полноценные льготы и субсидии, которых действующая власть продолжает лишать даже во время протестов.

"Льгот лишились многодетные семьи, переселенцы, самые незащищенные. Эту политику пора прекратить - все, кто нуждаются, должны получить помощь от государства", - заявил Юрий Бойко.

Сопредседатель фракции ОП-ЗЖ отметил, что решение тарифного вопроса зависит от действий нынешней власти.

"Правительство пообещало сделать все необходимое для снижения тарифов. Мы будем контролировать, чтобы это было выполнено, иначе людей снова оставят один на один с их проблемами", - резюмировал Юрий Бойко.