Украинская гривна недооценена на 61%, и американский доллар должен стоить около 11 гривен. Об этом свидетельствует индекс "Биг-Мака", который используется для сравнения покупательской способности и курса национальных валют по отношению к доллару США.

Об этом сообщает английский журнал The Economist, рассчитывающий этот индекс.

В рейтинге "Недооцененность национальных валют" ниже Украины оказались только четыре страны, то есть гривна занимает пятое место с конца.

В США бутерброд "Биг Мак" на момент проведения исследования стоил $5,66, тогда как в Украине - 62 гривны, то есть чуть больше $2.

Таким образом, по расчетам аналитиков, "справедливый" курс украинской валюты - 10,95 грн за один американский доллар, тогда как в настоящее время курс составляет 28,046 грн/доллар.

Самые недооцененные валюты мира:

Ливанский фунт - на 68,7%. Российский рубль - 68%. Турецкая лира - 64,5%. Южноафриканский рэнд - 61,9%. Украинская гривна - 61%.

Самые переоцененные валюты мира:

Швейцарский франк - 28,8%. Шведская крона - 12,6%. Норвежская крона - 7,5%.

"Индекс Биг Мака" The Economist рассчитывает с 1986 года на основе цены бутерброда в разных странах мира. Таким образом аналитики определяют, насколько валюта страны недооценена (или переоценена) по отношению к доллару США. За основу берется стоимость бургера в США.

Финансовые эксперты считают, что "Индекс Биг Мака" рассчитывают с точки зрения паритета покупательской способности, и он не отображает всех фундаментальных факторов в экономике.

Напомним, что в 2020 году украинская гривна подешевела на 20% к доллару и евро.

Ранее сообщалось, что в Министерстве финансов рассказали, каким будет курс доллара в 2021 году.