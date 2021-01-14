Индекс "Биг Мака": каким должен быть курс доллара в Украине [ Редактировать ]
Источник: НБУ
Украинская гривна недооценена на 61%, и американский доллар должен стоить около 11 гривен. Об этом свидетельствует индекс "Биг-Мака", который используется для сравнения покупательской способности и курса национальных валют по отношению к доллару США.
Об этом сообщает английский журнал The Economist, рассчитывающий этот индекс.
В рейтинге "Недооцененность национальных валют" ниже Украины оказались только четыре страны, то есть гривна занимает пятое место с конца.
В США бутерброд "Биг Мак" на момент проведения исследования стоил $5,66, тогда как в Украине - 62 гривны, то есть чуть больше $2.
Таким образом, по расчетам аналитиков, "справедливый" курс украинской валюты - 10,95 грн за один американский доллар, тогда как в настоящее время курс составляет 28,046 грн/доллар.
Самые недооцененные валюты мира:
- Ливанский фунт - на 68,7%.
- Российский рубль - 68%.
- Турецкая лира - 64,5%.
- Южноафриканский рэнд - 61,9%.
- Украинская гривна - 61%.
Самые переоцененные валюты мира:
- Швейцарский франк - 28,8%.
- Шведская крона - 12,6%.
- Норвежская крона - 7,5%.
"Индекс Биг Мака" The Economist рассчитывает с 1986 года на основе цены бутерброда в разных странах мира. Таким образом аналитики определяют, насколько валюта страны недооценена (или переоценена) по отношению к доллару США. За основу берется стоимость бургера в США.
Финансовые эксперты считают, что "Индекс Биг Мака" рассчитывают с точки зрения паритета покупательской способности, и он не отображает всех фундаментальных факторов в экономике.
Напомним, что в 2020 году украинская гривна подешевела на 20% к доллару и евро.
Ранее сообщалось, что в Министерстве финансов рассказали, каким будет курс доллара в 2021 году.
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