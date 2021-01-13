Национальный банк Украины (НБУ) на 14 января 2021 года установил официальный курс на уровне 27,97 гривен за доллар. Курс на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 14 января установлен на таком уровне: 27,9705 гривен за 1 доллар (-0,0755 грн). При этом курс доллара на 13 января составляет: 28,046 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается пятый день подряд после роста в начале года.

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