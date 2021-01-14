На территории Украины в настоящее время не выявили ни одного случая штамма коронавируса, который был зафиксирован в Великобритании. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, сейчас вопрос о мутации COVID-19 рассматривается на государственном уровне, а образцы были направлены в немецкую лабораторию.

Мы изучаем этот вопрос. Это должны подтвердить или опровергнуть в ВОЗ. Сейчас мы отправляем в лабораторию ВОЗ, которая находится в клинике "Шарите" в Германии, 200 новых изолятов вируса. До сих пор этого штамма в Украине не обнаружено.

Отмечается, что в случае обнаружения нового штамма коронавирусной инфекции, это повлияет на продления в стране карантинных ограничений.

Ранее мы писали, что если эффективность китайской вакцины будет менее 70%, Украине вернут деньги. Такое заявление в ходе брифинга сделал министр здравоохранения Максим Степанов.

Кроме того, в Германии ученые из Тюбингенского университета проанализировали компьютерную модель распространения коронавируса в легких и нашли слабое место у вируса.

Читайте также, ученые предупредили о росте смертности из-за "британского штамма" COVID. Пока нет четких доказательств, что новый штамм приводит к более тяжелому течению заболевания.

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