В среду, 13 января, в ходе брифинга министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздраве в ближайшие дни намерены подписать новые контракты на поставку вакцин от коронавируса.

Глава ведомства прокомментировал опасения о недостаточной эффективности вакцины Sinovac, о поставке которой договорились ранее.

Так, по его словам, если эффективность китайской вакцины будет менее 70%, Украине вернут деньги.

Эффективность продукции на момент поставки должна быть подтверждена на уровне не менее 70%. Соответствующий анализ должен быть подтвержден от компании-производителя. Если компания не будет соответствовать этим стандартам, то она возмещает средства в полном объеме. Финансово мы полностью защищены и у нас есть банковская гарантия на эти вещи.

Также, в ближайшие дни, по его словам, ожидается подписание контрактов с новыми компаниями-производителями вакцины.

В ближайшие дни мы ожидаем подписания договоров с другими компаниями-производителями в подтверждение моих слов, сейчас идут технические моменты.

Он также отметил, что Минздрав планирует начать массовую вакцинацию уже в феврале.

Также Максим Степанов выступил за продление лоудауна в стране после 24 января. Он уверен, что для этого есть основания. Ранее мы писали, что коронавирус "помолодел", а инкубационный период стал меньше. Глава Минздрава Максим Степанов заявил о сокращении инкубационного периода COVID-19 в Украине.

Кроме того, Евросоюз призвал помочь Украине с вакциной от коронавируса. Еврокомиссия получила обращение 13 стран с призывом помочь странам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса.

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