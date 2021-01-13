В Германии ученые из Тюбингенского университета проанализировали компьютерную модель распространения коронавируса в легких и нашли слабое место у вируса. Об этом пишет Merkur.

Так, коронавирус взаимодействует с определенным ферментом в организме человека. И если этот фермент удалить, вирус SARS-CoV-2 попросту не сможет размножаться.

Исследователи говорят, что речь идет о ферменте гуанилаткиназа 1 (GK1).

В ближайшее время немецкие исследователи более детально изучат этот фермент и то, как он взаимодействует с вирусом.

Специалисты говорят, что открытие поможет усовершенствовать вакцину от COVID-19. Они утверждают, что после "удаления" фермента из организма вирус перестает размножаться в теле человека.

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