Казалось бы, простой детский вопрос – как формируются снежинки? На самом деле он далеко не так тривиален. Ученые хоть и выяснили, что движет формированием крошечных узоров на снежинках, которые никогда не похожи друг на друга. Но в них скрыт один феномен, который не поддается объяснению.

Эти миниатюрные структуры, скрытые под тонким слоем воды перед плавлением, развиваются из-за динамического взаимодействия между газовой, жидкой и твердой фазами, которые существуют одновременно. Однако, как именно работают эти процессы, ученые пока не могут объяснить.

В новой статье, озаглавленной "Как формируется лед из слоя предварительного плавления и капель воды", опубликованной в Phys.org, исследователи смоделировали процесс создания снежинок на ранней стадии.

Доктор Дэвид Сибли из Школы наук Университета Лафборо в Великобритании сказал, что структура формы льда зависит от ряда факторов, в том числе от температуры и давления окружающей среды.

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"Формирование льда – это динамический процесс, который может происходить либо за счет подпитки замерзающей водой, либо за счет замерзания водяного пара из окружающего воздуха. Однако они более похожи, чем кажется на первый взгляд, поскольку граница раздела между льдом и воздухом имеется микроскопическая жидкая пленка из воды, которую иногда называют "слоем предварительного плавления", - объясняет доктор Дэвид Сибли.

Однако у этих, казалось бы, обычных снежинок есть одна загадка, которую ученые пока разгадать не в состоянии.

Каждая снежинка уникальна / Фото: Pexels

"Способ, по которому вода передается между паровой, жидкой и твердой фазами, не совсем понятен. Эту загадку решить пока не удается", - комментирует Дэвид Сибли.

Понимание того, как растут ледяные кристаллы и формируются структуры, например снежинки, позволит ученым больше узнать об изменении климата.

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