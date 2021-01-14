На Рівненщині Маланку святкували по-особливому - на штрафи [ Редактировать ]
А на Рівненщині Маланку відзначили по-особливому. У поліських селах жартівники позакидали на дахи зупинок вози та причепи. І навіть дерев'яну вбиральню. Місцеві дотепники кажуть: такі витівки - традиція. Адже цього вечора на Поліссі прийнято не лише щедрувати, а й збиткуватися з господарів, які часто тижнями шукають викрадені цієї ночі речі.
І хоча більшість місцевих жителів на такі жарти не ображається, все-таки поліція взялася за пошуки хуліганів. Кажуть - вони "нащедрувалися" як мінімум на штрафи.
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