МОЗ веде переговори з виробниками вакцини COVID-19 [ Редактировать ]
Майже вісім тисяч нових заражень Ковідом в Україні за минулу добу. 162 людини померли. Ушпиталили понад дві тисячі 200 пацієнтів. Найвищі показники захворюваності у Києві, на Запоріжжі, Львівщині та Миколаївщині.
МОЗ і далі веде переговори з виробниками вакцини проти Ковіду. Раніше профільний міністр Максим Степанов заявляв про плани почати масову імунізацію українців уже в лютому.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Всі без виключення виробники, які є в світі, які виробляють вакцини і вакцини, які знаходяться на завершальній третій стадії, вже надали відповідні звіти щодо своїх клінічних досліджень, з усіма з ними ми ведемо перемовини, починаючи з травня-червня-липня.
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