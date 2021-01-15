МОЗ і далі веде переговори з виробниками вакцини проти Ковіду

Майже вісім тисяч нових заражень Ковідом в Україні за минулу добу. 162 людини померли. Ушпиталили понад дві тисячі 200 пацієнтів. Найвищі показники захворюваності у Києві, на Запоріжжі, Львівщині та Миколаївщині.

МОЗ і далі веде переговори з виробниками вакцини проти Ковіду. Раніше профільний міністр Максим Степанов заявляв про плани почати масову імунізацію українців уже в лютому.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: