В пятницу, 15 января, в Украину пришли сильные морозы, в северных областях ночью может похолодать до -21. Такая погода сохранится до 18 января.

В пятницу и субботу ожидается значительное снижение температуры: ночью до 12-18 градусов мороза, местами в северных областях до -21 мороза, днем до 10-16 градусов мороза.

В Киеве также будет холодно, ночью температура упадет до -18 градусов мороза, а днем - от -11 до -15.

По Киевской области сегодня и завтра ожидается значительное снижение температуры: ночью до 13-18 градусов мороза, местами до -21 мороза, днем до -11-16 мороза.

17-18 января холодная погода сохранится, предупреждают синоптики. Также есть угроза схода лавин в Карпатах.

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Также мы писали о том, что в Карпатах наблюдается ухудшение погодных условий. Синоптики сообщили, что там наблюдается снег, а температура воздуха днем в горах опустилась до -15 градусов мороза.

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