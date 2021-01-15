В Нидерландах с начала вакцинации от COVID выявили около ста случаев побочных эффектов. Во всех случаях люди жаловались на вакцину разработки Pfizer / BioNTech.

Об этом заявила директор местного центра фармацевтического надзора Lareb Агнес Кант, передает телеканал nos.

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Кант сообщила, что на сегодня известно о двух случаях тяжелой аллергической реакции. "Это были такие симптомы как сыпь и опухоль вокруг глаз. Этим людям помогли, и они быстро выздоровели", - сказала она.

В других случаях жители Нидерландов жаловались на боль в месте инъекции, а также головную боль и усталость.

С начала кампании в Нидерландах вакцинировались от коронавируса около 47 тыс. человек.

"Мы рассчитывали, что на каждые 10 000 прививок будет приходиться от 20 до 25 сообщений, так что это соответствует нашим оценкам. Но нам также сообщают не обо всех побочных эффектах", - добавила Кант.

Отмечается, что побочные эффекты являются естественным следствием вакцинации, поскольку препарат активирует иммунную систему. Из-за случаев аллергии Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендует медикам наблюдать за состоянием людей в течение 15 минут после инъекции.

Ранее сообщалось, что в Финляндии выявлен первый случай побочной реакции. Также мы писали о том, что у коронавируса нашли опасные побочные эффекты.

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