Украинские маршрутные такси ждет масштабная диджитализация [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины отправил в Верховную Раду законопроект об оборудовании старых автобусов, которые выходят на маршруты GPS-навигаторами и валидаторами. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
По словам чиновника, в случае успешного его принятия, можно будет на официальном уровне требовать у перевозчиков качественное предоставление услуг.
В Верховной раде зарегистрирован законопроект, цель которого покончить со старыми маршрутками в городском транспорте. Принятие этого законопроекта даст возможность наконец требовать от перевозчиков качество и оставить в прошлом старые и разваленные автобусы.
Отмечается, что на национальной тендерной платформе ProZorro будет проведено распределение маршрутов и введены выплаты на перевозку льготников за каждый километр их пути в автобусе. Весь общественный транспорт оборудуют устройствами для перевозки людей с инвалидностью и громкоговорителями и визуальными системами текстов.
Читайте также, Верховная Рада Украины собирается ввести запрет на транслирование в салонах рейсовых автобусов видео- и аудиоматериалов.
Кроме того, в Украине введут новые правила пользования общественным транспортом. Предоставления общественно значимых услуг будет за счет местных бюджетов.
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