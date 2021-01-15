Кабинет министров Украины отправил в Верховную Раду законопроект об оборудовании старых автобусов, которые выходят на маршруты GPS-навигаторами и валидаторами. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По словам чиновника, в случае успешного его принятия, можно будет на официальном уровне требовать у перевозчиков качественное предоставление услуг.

В Верховной раде зарегистрирован законопроект, цель которого покончить со старыми маршрутками в городском транспорте. Принятие этого законопроекта даст возможность наконец требовать от перевозчиков качество и оставить в прошлом старые и разваленные автобусы.

Отмечается, что на национальной тендерной платформе ProZorro будет проведено распределение маршрутов и введены выплаты на перевозку льготников за каждый километр их пути в автобусе. Весь общественный транспорт оборудуют устройствами для перевозки людей с инвалидностью и громкоговорителями и визуальными системами текстов.

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Кроме того, в Украине введут новые правила пользования общественным транспортом. Предоставления общественно значимых услуг будет за счет местных бюджетов.