Газ дорожчає! Через морози та снігопади вартість палива в Європі стрімко пішла вгору. Біржові ціни вже перетнули 300 доларів за тисячу кубів - це близько 10 гривень за кубічний метр. І якщо для населення український уряд зафіксував ціну на газ, то промисловість, транспорт і житлово-комунальне господарство виявилися в дуже скрутному становищі.

Високі газові тарифи для підприємств - збитки! Пекарні, заводи, дитячі садки, лікарні, школи. Словом, для усіх - паливо найвагоміша частка комунальних витрат. І саме облгази забезпечують безперебійне і безаварійне газопостачання. Вони закуповують технологічний газ. І через зростання його вартості, ще торік у них почалися збитки.

Віталій Шульга, голова правління АТ "Івано-Франківськгаз":

В сумі 86 мільйонів гривень. У грудні 2020 року НКРЄКП прийняло постанову щодо затвердження нового тарифу на 2021 рік, в якому було передбачено вартість технологічного газу близько 5 грн 80 коп. На сьогоднішній день ми можемо спостерігати, яка вартість на ринку. Вона сягає 10 гривень. Якщо ми при таких завищених цінах закупимо сьогодні технологічний газ - в нас не вистачить обігових коштів.

Валентин Землянський, експерт в енергетичній галузі:

В тарифе облгазов цена технического газа изначально была предусмотрена ниже, чем она была на рынке. И уже сейчас, когда поднялась эта волна с необходимостью пересмотра тарифов, с пересмотренными тарифами - все равно правительство не установило точно такую же цену, как оно установило для теплокоммунэнерго и для населения - для технического газа. Т.е, по сути, стало холодно.

Цю ситуацію спробували використати політики. У різних областях організували мітинги проти підвищення тарифів. Справді, разом із цінами на газ зросла вартість тепла, електроенергії і доставки газу. Та що з цього переліку найсильніше вдарило по гаманцю українців? Харків'янка Євгенія навіть тарифний рейтинг склала:

Євгенія, жителька Харкова:

Больше всего увеличились расходы на отопление - в месяц порядка 2,5 тысячи гривен. Второе место - электричество. Поскольку, отменили льготный тариф первые 100 Кв/ч, то расходы увеличились на 100 гривен. А вот самый маленький расход - это за подачу газа. У нас плита и колонка - в месяц составляет примерно 10 гривен.

Приблизно така ж арифметика і в пана Дмитра з Дніпра.

Дмитро, житель Дніпра:

Больше всего придется заплатить за отопление - это, без малого, 1500 гривен. Также придется больше заплатить за электроэнергию. Это около 800 гривен. За доставку газа платежка, в среднем 14 гривен.

За доставку газу в квартирах у середньому платять близько 16 гривень у місяць. У приватних будинках цей платіж приблизно сотня. І це менше, ніж витрати, приміром, на телефон чи інтернет. І це при тому, що газ - усе ж є пріоритетною послугою, без якої неможливо комфортно жити.

Дмитро Новицький, голова правління АТ "Харківгаз":

Мы обязаны выполнять обязательства и вовремя доставить газ всех поставщиков, а их сегодня около тысячи в стране, - их клиентам. По этому, мы вынуждены были установить приоритетность финансирования работ наших служб. В первую очередь - это аварийно-диспетчерская служба и экстренные ремонты.

А робота цих служб якраз і фінансується за рахунок тарифу на доставку. Бо якщо в газовиків не буде грошей на закупівлю матеріалів, палива та організацію роботи аварійної служби, то і люди не матимуть в оселях газу - ні дорогого, ні дешевого.