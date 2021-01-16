"Мовний закон" порушує конституційні права громадян та збільшує напругу у суспільстві - Юрій Бойко [ Редактировать ]
"Будь-ласка, українською": від сьогодні сфера обслуговування перейшла на державну мову. Тож вся інформація про товари, роботи та послуги і спілкування зі споживачами має відбуватися лише українською. Виняток - коли клієнт сам попросив обслуговувати його іншою мовою.
Для порушників передбачені штрафи, але у крайньому разі. Для початку всі питання пропонують вирішувати з адміністрацією закладу, якщо там не зреагують, тоді надсилати скаргу до мовного омбудсмена - там порушникові оголосять попередження, і якщо проблему не усунуть - доведеться сплатити штраф близько 7 тисяч гривень.
Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України:
Якщо ви прийшли до магазину, звернутись до вас мають саме українською. Якщо, наприклад, продовжити говорити російської - продавець може продовжити спілкування з вами мовою, яка вам більш зручна, якщо це за вашим бажанням. Щодо штрафів - вони не стосуються громадян і не можуть застосовуватися до відвідувачів чи клієнтів.
Такі обмеження порушують конституційні права громадян та збільшують напругу у суспільстві. Так на норму мовного закону, яка почала діяти від сьогодні, відреагували в "Опозиційній платформі - За життя".
За словами співголови партії Юрія Бойка, такі обмеження призведуть до напруги у суспільстві.
Політик впевнений, що карати за мову, якою розмовляють мільйони українців, - не можна. Політсила вже внесла до Парламенту законопроєкти, щоб відновити права російськомовних громадян та представників інших національних меншин.
по теме
З понеділка депутати повертаються до робочих буднів - щоправда, на час "січневого карантину" працюватимуть у комітетах і фракціях
Про те, що комунальні тарифи необхідно знизити опозиція категорично наполягала давно - відтак влада має взяти під контроль не лише ціну на газ
Власть должна, наконец, повернуться лицом к людям и помочь бизнесу и гражданам пережить локдаун
Те, що рік видався не з легких визнають і опозиційні політики. Сьогодні державної фінансової підтримки чекають тисячі людей
Не можуть платити і накопичують мільйонні борги - жителі Миколаєва у відчаї від непомірних комунальних тарифів