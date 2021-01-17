У Туреччині загинули люди при трощі українського судна [ Редактировать ]
Щонайменше двоє людей загинули біля берегів Туреччини. Це сталося через трощу українського суховантажу. Судно "Арвін" затонуло сьогодні пообідді біля порту "Бартин". Попередньо причиною називають погані погодні умови. На борту перебували десятеро українців та два іноземці. У МЗС підтвердили інформацію про врятованих шістьох людей. Пошуково-рятувальна операція триває досі. Втім, вона дуже ускладнена через шторм. Суховантаж "Арвін" прямував з Грузії до болгарського міста Бургас. Та через погані погодні умови був змушений змінити курс.
Олег Ніколенко, речник Міністерства закордонних справ України:
Біля берегів Туреччини затонуло судно Arvin із 10 українцями та 2 іноземцями на борту. Із судна, яке йшло під прапором Палау, врятовано 5 українців та 1 іноземця. Вони госпіталізовані. Їхній стан задовільний. Родичів поінформовано. Пошуки тривають. Українські консули надають консульську допомогу постраждалим, у взаємодії із турецькою владою.
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