17 января выбирали мэров в Борисполе, Броварах и Новгород-Северском Источник: ЦИК

Явка на избирательных участках Борисполя и Броваров Киевской области и Новгород-Северского Черниговской области, где проходили повторные выборы мэров, составила от 30% до 43%. Об этом после завершения голосования в воскресенье, 17 января, сообщила в Facebook ЦИК Украины.

К закрытию участков в 20:00 явка составила: Бровары - 43,02%, Новгород-Северский - 41,48%, Борисполь - 30,15%.

Полиция Киевской области сообщает, что голосование в Броварах и Борисполе прошло без грубых нарушений. В полицию поступило 82 сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства, составлено 34 административных протокола.

Официальной информации о нарушениях в Новгород-Северском нет.

Борисполь (Киевская область)

Напомним, что на выборах мэра Борисполя 25 октября 2020 года победил (24,93%) кандидат от партии "Наш край" Анатолий Федорчук, который возглавлял город с 2006 года. 28 октября стало известно, что он умер от осложнений коронавируса.

По результатам подсчета голосов в Борисполе побеждает представитель партии "Европейская солидарность" и депутат горсовета Владимир Борисенко. За него проголосовали 28,41% избирателей. Об этом сообщает общественное движение "Честно".

Его ближайший конкурент, действующий секретарь Бориспольского горсовета Владислав Байчас набрал 20,61%.

Бровары (Киевская область)

Одним из лидеров предвыборной гонки в Броварах являлся кандидат от "Европейской солидарности" Валерий Иваненко. 1 декабря он умер от последствий COVID-19.

В ноябре суд признал местные выборы в Броварах несостоявшимися из-за многочисленных нарушений и обязал городскую территориальную избирательную комиссию провести новые выборы мэра и депутатов горсовета.

По предварительным данным, побеждает действующий мэр Игорь Сапожко, он может набрать более 50% голосов. Если окончательные данные покажут такой результат, второго тура голосования не будет.

Результаты выборов депутатов Броварского городского совета пока не известны.

Игорь Сапожко с 2006 года - депутат и секретарь Броварского горсовета, выдвигался по спискам ВО "Батьківщина". С 2008 года исполнял обязанности мэра Броваров, а в 2010 стал главой города.

В декабре сообщалось, что на дом мэра Броваров совершили вооруженное ограбление. Сапожко избили и ограбили.

Новгород-Северский (Черниговская область)

В конце октября стало известно о смерти кандидата от партии "Родной дом" Олега Бондаренко, который лидировал на выборах мэра Новгород-Северского. Бондаренко имел подтвержденный диагноз - COVID-19. У него развилась двусторонняя пневмония.

В связи с этим были назначены повторные выборы. По предварительным подсчетам, побеждает представитель партии мэра Чернигова "Родной дом", действующий секретарь горсовета Людмила Ткаченко.

В Борисполе и Новгород-Северском не будет второго тура выборов, поскольку эти общины имеют меньше 75000 избирателей.

24 января состоятся выборы мэра Конотопа. В октябре градоначальником избрали самовыдвиженца Александра Лугового, 16 ноября стало известно, что он умер от коронавируса.