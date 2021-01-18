Дві сотні тварин з усіх континентів світу зимують нині у зоопарку Рівного. І якщо одні його мешканці радіють снігу та морозу, то іншим нелегко витримати натиск холоднечі.

Аби екзотичні тварини не змерзли - працівники звіринця переселили їх у теплі вольєри та зимівники. А ще перевели на посилений режим харчування. Як зігрівають та годують звірів - дивіться у сюжеті.

Папуги-ченці або калита, - походять з Південної Америки, де зазвичай тепло. Та навіть у морози галасливі птахи комфортно почуваються у відкритому вольєрі.

Мирослава Патій, завідувачка науково-просвітницького відділу Рівненського зоопарку:

Вони витримують найнижчу температуру до - 20 градусів взимку, а влітку + 30 градусів їм також абсолютно комфортно.

До вподоби морози і амурським тиграм. Вони викупалися в снігу й тепер їхнє хутро чисте й блискуче. Щоправда, взимку у цих хижаків прокидається неабиякий апетит.

Тільки щойно був у них обід, можливо сказати навіть ближче - вечеря. Ось можна навіть глянути зараз - дівчинка Тар'я наша - вона доїдає - ну позаочі йде далі десь їсти собі. Самця звати Марс. Марсік ми його так лагідно називаємо.

Теплі шубки до морозів мають також гуанако, лами та худоба шотландська. Холоди для них не страшні, в будиночку або під навісом вони можуть сховатися від негоди. У вольєрах просто неба залишись і верблюди. Вони до морозів відростили густу вовну, а у своїх горбах запаслися жиром.

Верблюди дуже витривалі тварини - вони мешканці Африки, Азії, мають мозолисті утворення і можуть лежати як на гарячому піску, так і на холодній землі.

У Рівненському зоопарку нині мешкає майже дві сотні видів тварин. Більшість з них - теплолюбиві. Це лемури, сервали, капуцини та інші мешканці Африки, Австралії та тропіків. Щоб вберегти від морозів, доглядачі сховали їх у теплі будиночки. Зігрівають грубками та обігрівачами. У таких закритих вольєрах температура не нижче двадцяти градусів. Зимовий раціон харчування відрізняється від літнього меню.

Олег Павлюк, директор Рівненського зоопарку:

В такі прохолодні дні і в зимовий період - ми підвищуємо калорійність раціону, тобто даємо більш поживні корми, збільшуємо чуточку їх кількість, ну і звичайно тепла підстилка. Тварини забезпечені повністю. Ми уклали всі договори провели тендери на постачання кормів на весь рік. Постачальники справно привозять всі корми ну єдине - розрахуватись за них потрібно.

Годувати мешканців зоопарку поки що є чим. А от дивитися на них практично нікому - карантин і мороз відлякали усіх відвідувачів. Нині в період локдауну заклад працює лише в режимі парку. Закриті приміщення недоступні для любителів фауни. Однак, територією звіринцю можна прогулятися та побачити, як зимують тварини з різних континентів світу.