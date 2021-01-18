Російському опозиціонеру Олексію Навальному призначили запобіжний захід. Рішення утримувати політика під вартою до 15 лютого було прийнято у поліцейському відділку підмосковного містечка Хімкі, куди Навального привезли після затримання на паспортному контролі одразу після прильоту.

Нагадаємо, політик повернувся у Росію після 5 місяців лікування у Німеччині. Батьківщина підготувала Навальному теплий прийом. Як прийняли опозиціонера?

Олексій Навальний, опозиціонер:

Я купил билеты домой. Так что в воскресенье, 17 января я вернусь в Москву рейсом "Победа". Встречайте.

І зустріли. До летовища "Внуково", де мав приземлитися літак "Победа", стягнули автозаки та понад сотню спецпризначенців. У московських аеропортах скасували більше 40 рейсів. Мовляв, - через негоду. Та попри це, на землі, російського опозиціонера все таки чекали і його прихильники і сотні журналістів і, звичайно, ОМОН - який, своєю чергою, значно зменшив кількість зустрічальників. В аеропорту почали масово затримувати людей. Серед них і юристку Фонду Навального - Любов Соболь, а також брата опозиціонера - Олега Навального.

На каком основании меня задерживают? На каком основании?

Уже за кілька годин ці запитання правоохоронцям поставить і сам Олексій Навальний. Літак з опозиціонером перенаправляють в московський аеропорт "Шереметьєво". Там же, після проходження паспортного контролю, політика затримують без жодних пояснень.

Понад 14 годин у відділення поліції до Навального нікого не впускають, навіть його адвоката. Та вже сьогодні о 12:30 захисницю опозиціонера повідомляють: просто зараз у відділку поліції над політиком вчинять суд.

Это невозможно то, что происходит здесь. Это просто наивысшего уровня беззаконие.

На затримання Навального вже відреагували світові лідери. Із закликами звільнити його виступили міністри закордонних справ Литви, Латвії, Естонії, Франції та Німеччини, голова Європейської Ради - Шарль Мішель. Закликав відпустити опозиціонера і радник новобраного президента США Джо Байдена з питань держбезпеки Джейк Салліван:

Пана Навального слід негайно звільнити, а винних у замаху на його життя притягнути до відповідальності.

Польща на рівні ЄС порушила питання про необхідність скликання Ради ООН з прав людини через затримання опозиціонера. Про це у Twitter написав заступник глави МЗС Пьотр Вавжик:

Польща ініціювала переговори з країнами ЄС про негайне скликання засідання Ради ООН з прав людини щодо арешту Навального.

Правозахисна організація Amnesty International визнала Навального в'язнем сумління і також вимагає від Росії негайно припинити кампанію проти опозиціонера.