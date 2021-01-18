Сверхбыстрые путешествия: в Украине запустят суперпоезда [ Редактировать ]
"Укрзализныця" разработала проект о движении поездов со скоростью в 350 километров в час между самыми крупными городами страны.
В настоящее время происходит поиск инвесторов, которые помогут внедрить долгожданное нововведение в жизнь. Речь идет о проекте движения высокоскоростных составов между Киевом и Львовом и Харьковом с Одессой. Он находится на этапе обсуждения.
Отмечается, что в первую очередь инвестиции будут попадать в страну за счет концессии вокзалов. В настоящее время ведутся разговоры с семью железнодорожными воротами страны. Там планируют создать торгово-развлекательные центры. Таким образом, 60% посетителей будут заходить на ТЦ, а не в местах для пассажиров.
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Кроме того, "Укрзализныця" упростит посадку пассажиров в вагон. Решение об упрощении требований к документам примут в ближайшее время.
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