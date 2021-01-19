Украинцы получают платежки с астрономическими суммами за отопление (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Українськi Новини
Жители Украины делятся в соцсетях фотографиями своих платежек с астрономическими суммами за отопление. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.
Среди платежек-рекордсменов - квитанция за отопление с суммой выше 12 тыс. грн за 99 кв. м. от "Киевтеплоэнерго".
Жительница Киева по имени Ольга выложила в сеть квитанцию, из которой выплывает, что за квартиру в новостройке площадью 85 кв. м. в "Киевтеплоэнерго" ей насчитали более 22 тыс. грн.
Девушка намерена разобраться и узнавать, "кто так сильно перепил на праздниках, что прислал ей эти цифры".
Напомним, на заседании 18 января Кабинет министров снизил цену на газ до 6,99 грн за кубометр. Премьер-министр Денис Шмыгаль обещает, что средняя платежка на газ будет меньше на 500 грн.
Также в Украине снизили предельный тариф на распределение газа до 1,79 грн за кубометр.
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