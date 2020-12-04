В Украине изменятся платежки за отопление и воду, а также упростится процесс заключения договоров на оказание жилищно-коммунальных услуг. Это предусматривает принятый Верховной Радой во втором чтении законопроект №2458, сообщает Министерство развития общин и территорий.

Закон предусматривает пять ключевых изменений:

1. Платежка за коммунальные услуги станет понятней. Сейчас плата за поставку тепловой энергии и горячей воды может состоять из девяти платежей, за каждый из которых банки берут комиссию за обслуживание. Новый лимит для публичного договора присоединения - три платежа.

За тепло:

Плата за снабжение тепловой энергией;

Плата за снабжение горячей водой;

Плата за абонентское обслуживание.

За воду:

Плата за централизованное водоснабжение;

Плата за централизованный водоотвод;

Плата за абонентское обслуживание.

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2. Упрощается заключение договоров в сфере ЖКХ. Публичный договор присоединения позволит коммунальным предприятиям мгновенно перевести всех потребителей на новые договоры. Это даст возможность снизить денежные затраты и экономить время потребителям.

3. Техобслуживание внутридомовых газовых сетей. Обслуживание газовых сетей в большинстве многоэтажек не проводилось с 2015 года, что ставит под угрозу безопасность жизни людей.

Теперь закон четко устанавливает условия технического обслуживания и определяет ответственных: оператора газораспределительных систем или иной субъект хозяйствования, который имеет право на выполнение таких работ.

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4. Оборудование домов счетчиками. С 2017 года в Украине действует закон "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", который предусматривает 100% учет коммунальных услуг. Но в данное время счетчиками тепловой энергии оснащены 81,7% жилых зданий, горячей воды - 17,3%, холодной - 75,6%.

Новый закон требует от поставщиков поставить счетчики во всех жилых домах до 1 августа 2022 года. Если до этой даты предприятия не уложатся - их оштрафуют.

5. Назначение управляющих домом. Если совладельцы многоквартирных домов не определились с формой управления домом до 1 января 2021 года, органы местного самоуправления до 1 мая 2021 годы обязаны провести конкурсы по назначению управляющих.

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Напомним, что доходы украинцев начали считать по-новому, поэтому часть получателей лишилась субсидий.

"Подробности" написали пошаговую инструкцию, чтобы правильно оформить субсидию.