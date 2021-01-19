Военнослужащие после пьянки одного бойца до смерти Источник: Цензор.Нет

В одесском Военно-медицинском клиническом центре Южного региона (411-м госпиталь) умер 32-летний военнослужащий-контрактник 11-го мотопехотного батальона, дислоцирующегося в Подольске Одесской области.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой источники в прокуратуре.

16 января солдата доставили в больницу с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга и гематомами.

Правоохранители выяснили, что в тот день военнослужащие распивали в казарме спиртные напитки. Между ними возникла ссора и одного из бойцов забили до смерти.

Полиция открыла уголовное производство по части 2 ст. 121 УК Украины - "умышленные тяжкие телесные повреждения, причинившие смерть потерпевшего".

Ранее сообщалось, что в зоне ООС под Луганском военнослужащий застрелил солдата и выдал его смерть за суицид.