Сын миллиардера и супермодели Стефани Сеймур умер от передозировки наркотиками (фото) [ Редактировать ]
Источник: The New York Times
Сын американского миллиардера Питера Бранта и супермодели Стефани Сеймур 24-летний Гарри умер от передозировки наркотиками. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на заявление семьи.
Молодого человека нашли мертвым в воскресенье, 17 января, за несколько дней до того, как его должны были отправить на лечение от наркотической зависимости, с которой он боролся последние несколько лет.
Экс-модель Стефани Сеймур родила Гарри во втором браке с 73-летним американским бизнесменом и коллекционером Питером Брантом. У супругов также есть общая 16-летняя дочь Лили Маргарет.
Стефани Сеймур, Питер Брант и сын Гарри
Гарри Брант пошел по стопам матери. Он работал моделью и манекенщиком, появляясь в кампаниях итальянских Vogue и Balmain.
У Гарри остался старший сводный брат Питер от предыдущего брака его матери с гитаристом Томми Эндрюсом. 27-летний Питер в 2011 году признался, что он гей.
Журнал New York Magazine однажды назвал Питера и Гарри "самыми красивыми братьями-тинейджерами Нью-Йорка".
Питер (слева) и Гарри Брант на Met Gala в 2013 году
У миллиардера Питера Бранта также родилось пятеро детей от предыдущего брака с Сандрой Брант. Один из его сыновей Райан Брант умер в 2019 году в возрасте 49 лет.
52-летняя Стефани Сеймур в 15 лет победила на конкурсе начинающих моделей Elite Model Look. Она появилась на обложках более 300 журналов. В период с 1995 по 2000 годы она была одним из "ангелов" Victoria's Secret, в 1991 и 1994 годах позировала для журнала Playboy.
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