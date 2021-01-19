Сын американского миллиардера Питера Бранта и супермодели Стефани Сеймур 24-летний Гарри умер от передозировки наркотиками. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на заявление семьи.

Молодого человека нашли мертвым в воскресенье, 17 января, за несколько дней до того, как его должны были отправить на лечение от наркотической зависимости, с которой он боролся последние несколько лет.

Экс-модель Стефани Сеймур родила Гарри во втором браке с 73-летним американским бизнесменом и коллекционером Питером Брантом. У супругов также есть общая 16-летняя дочь Лили Маргарет.

Стефани Сеймур, Питер Брант и сын Гарри

Гарри Брант пошел по стопам матери. Он работал моделью и манекенщиком, появляясь в кампаниях итальянских Vogue и Balmain.

У Гарри остался старший сводный брат Питер от предыдущего брака его матери с гитаристом Томми Эндрюсом. 27-летний Питер в 2011 году признался, что он гей.

Журнал New York Magazine однажды назвал Питера и Гарри "самыми красивыми братьями-тинейджерами Нью-Йорка".

Питер (слева) и Гарри Брант на Met Gala в 2013 году

У миллиардера Питера Бранта также родилось пятеро детей от предыдущего брака с Сандрой Брант. Один из его сыновей Райан Брант умер в 2019 году в возрасте 49 лет.

52-летняя Стефани Сеймур в 15 лет победила на конкурсе начинающих моделей Elite Model Look. Она появилась на обложках более 300 журналов. В период с 1995 по 2000 годы она была одним из "ангелов" Victoria's Secret, в 1991 и 1994 годах позировала для журнала Playboy.

Ранее сообщалось, что умер американский миллиардер с украинскими корнями Шелдон Адельсон.