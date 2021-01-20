Когда Трамп покинет Белый дом [ Редактировать ]
График Белого дома на последний день срока президентских полномочий 45-го президента США Дональда Трампа не заполнен. В нем лишь указано, в котором часу Трамп покинет Белый дом.
Так, сообщается, что Трамп навсегда уедет из администрации президента в 8 часов утра по восточному времени (15:00 по Киеву). Это случится за четыре часа до инаугурации Джо Байдена, которая запланирована на полдень (19:00 по киевскому времени).
В то же время, нет упоминания о церемонии проводов, запланированной на совместной базе Эндрюс, которая, как ожидается, состоится вскоре после того, как он и первая леди Мелания Трамп покинут Белый дом на борту судна Marine One.
В его расписании сказано: "Президент и первая леди отправятся из Белого дома в 8:00 утра в Палм-Бич, Флорида".
Напомним, что инаугурация избранного президента США Джо Байдена запланирована на полдень местного времени 20 января (19:00 по киевскому времени). В Вашингтон для охраны общественного порядка должны прибыть около 25 тысяч бойцов Национальной гвардии.
Дональд Трамп ранее объявил, что пропустит это мероприятие. Завтра утром вертолетом он с супругой вылетит на военную базу Эндрюс под Вашингтоном, где ему организуют прощальную церемонию.
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