График Белого дома на последний день срока президентских полномочий 45-го президента США Дональда Трампа не заполнен. В нем лишь указано, в котором часу Трамп покинет Белый дом.

Так, сообщается, что Трамп навсегда уедет из администрации президента в 8 часов утра по восточному времени (15:00 по Киеву). Это случится за четыре часа до инаугурации Джо Байдена, которая запланирована на полдень (19:00 по киевскому времени).

В то же время, нет упоминания о церемонии проводов, запланированной на совместной базе Эндрюс, которая, как ожидается, состоится вскоре после того, как он и первая леди Мелания Трамп покинут Белый дом на борту судна Marine One.

В его расписании сказано: "Президент и первая леди отправятся из Белого дома в 8:00 утра в Палм-Бич, Флорида".

Напомним, что инаугурация избранного президента США Джо Байдена запланирована на полдень местного времени 20 января (19:00 по киевскому времени). В Вашингтон для охраны общественного порядка должны прибыть около 25 тысяч бойцов Национальной гвардии.

Дональд Трамп ранее объявил, что пропустит это мероприятие. Завтра утром вертолетом он с супругой вылетит на военную базу Эндрюс под Вашингтоном, где ему организуют прощальную церемонию.