При администрации нового президента США Джозефа Байдена риск введения новых санкций в отношении России останется высоким. Об этом сообщает международное рейтинговое агентство Fitch.

Санкции США будут по-прежнему ограничивать суверенную кредитоспособность России при Байдене. Риск дополнительных санкций США остается высоким, хотя любые новые санкции могут быть более адресными и составлять часть более многостороннего подхода к внешней политике США.

В агентстве уточнили, что не ожидают неминуемого введения значительных экономических санкций, поскольку новый глава Белого дома более озабочен другими проблемами: пандемией коронавируса и внутриполитическими разногласиями в США.

Администрации Байдена также потребуется время для разработки своей политики в отношении России, в том числе продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), срок действия которого истекает 5 февраля 2021 года.

Мы думаем, что администрация Байдена улучшит согласованность политики санкций между Белым домом и Конгрессом... Мы также считаем, что новая администрация попытается расширить международную поддержку своей внешней политики.

Fitch отмечает, что различные законодательные акты США могут быть использованы для введения санкций, направленных против суверенного долга России, финансовых учреждений и государственных предприятий.

В конце 2019 года США ввели санкции против компаний, которые предоставляют услуги по укладке "Северного потока-2". Из-за этого подрядчики отказались достраивать последний участок газопровода.

На 2021 год власти США выделили $290 млн на "противодействие влиянию России и ее попыткам посеять недоверие к демократическим институтам во всем мире".

Продлевается запрет на "финансирование любой деятельности, которая признавала бы суверенитет России над Крымом" и заключение сделок с российской компанией "Рособоронэкспорт".

Напомним, что инаугурация Джо Байдена назначена на 20 января.

Ранее сообщалось, что 11 января Министерство финансов США объявило о введении санкций против граждан и организаций Украины из-за "вмешательства в выборы". В "черном списке" 7 украинцев и 4 информационных ресурса.