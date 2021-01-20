Китайські вчені у боротьбі проти старіння. Дослідники з Пекіна розробляють нову генну терапію, яка допоможе зменшити наслідки старіння. Процедуру вже випробовують на мишах.

Після шести-восьми місяців зовнішній вигляд тварин значно покращується, а тривалість життя збільшується майже на 25 відсотків. Метод ще не готовий до випробувань на людях.

Проте дослідники сподіваються наступного року - протестувати на приматах.