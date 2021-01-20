Китайці навчились уповільнювати старіння [ Редактировать ]
Китайські вчені у боротьбі проти старіння. Дослідники з Пекіна розробляють нову генну терапію, яка допоможе зменшити наслідки старіння. Процедуру вже випробовують на мишах.
Після шести-восьми місяців зовнішній вигляд тварин значно покращується, а тривалість життя збільшується майже на 25 відсотків. Метод ще не готовий до випробувань на людях.
Проте дослідники сподіваються наступного року - протестувати на приматах.
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