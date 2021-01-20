Это уже второе сокращение поставок вакцины за 10 дней Источник: Pfizer

Разрешение Европейского агентства по лекарственным препаратам (ЕМА) извлекать шесть доз вакцины Pfizer из одного флакона вместо пяти привело не к ускорению темпов вакцинации, а к юридическому обоснованию сокращения поставок препарата в Европу. Об этом сообщает бельгийская газета Le Soir.

Pfizer сократила свои поставки, опираясь на тот факт, что теперь из каждого флакона можно получать шесть (а не пять - ред.) доз вакцины. Разрекламированная ускоренная кампания вакцинации получила пулю в крыло.

Заключенные Еврокомиссией от имени Европейского Союза контракты с Pfizer предусматривают поставку 600 млн доз вакцины, а не количество поставляемых флаконов.

Таким образом, разрешение регуляторных органов от 8 января получать при помощи шприцев с низким "мертвым" пространством иглы шесть доз из каждого флакона просто дало Pfizer легальное основание на 15% сократить число поставляемых в Европу упаковок вакцины.

Как только Pfizer узнала, что в Бельгии начали использовать шесть доз из одной ампулы, она немедленно сократила объем поставляемой вакцины. Теперь вместо 92 изотермических контейнеров по 195 флаконов (в день - ред.) мы получаем 76.

По данным Le Soir, это привело к приостановке вакцинации в больницах Фландрии, в этом регионе Бельгии прививки пока делают только жителям домов престарелых.

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Газета обращает внимание, что это уже второе сокращение поставок вакцины за 10 дней. 10 января Pfizer официально объявила о сокращении поставок в страны ЕС из-за чрезмерно большого объема заказов.

В Pfizer объяснили, что снижение поставок связано с модернизацией производственных мощностей. Центром производства мРНК-вакцины Pfizer в Европе является фармацевтический завод в Бельгии в городке Пур под Антверпеном.

Оттуда фуры-рефрижераторы развозят изотермические контейнеры с вакциной (должна храниться при экстремально низкой температуре -75 градусов Цельсия - ред.) по соседним странам Европы или отправляют транспортными самолетами в дальние страны.

На данный момент в ЕС сертифицированы лишь две вакцины от американских компаний Pfizer и Moderna, которые обязались до сентября 2021 года поставить в Евросоюз 460 млн доз, а позднее - еще 300 млн.

Напомним, что в Евросоюзе 27 декабря началась вакцинация населения от коронавируса. Население блока составляет около 450 млн человек. Вакцину необходимо вводить в двух дозах, с промежутками в две недели.