В результате взрыва газа в доме престарелых испанской столицы Мадрида погибли, по меньшей мере, 4 человека. Об этом сообщает El Comercio.

Ранее поступила информация о том, что трагедия унесла жизни 2 человек от инцидента, произошедшего примерно в 15:00 по местному времени. При этом, в месте, где произошел взрыв находился церковный приход. Детонация сильно повредила верхние этажи здания.

Отмечается, что инцидент, предположительно, произошел в тот момент, когда рабочие занимались проверкой газопровода. На месте работают сотрудники сил пожарной безопасности, которые эвакуируют людей. Вся территория вокруг места оцеплена.

Напомним, в Мадриде из-за мощного взрыва газа в доме престарелых была разрушена часть здания. Улицу моментально засыпали обломки здания.

Кроме того, в Неаполе жуткий взрыв высадил в воздух коронавирусную больницу. Всех пациентов и персонал пришлось экстренно эвакуировать, а площадь дыры возле больницы составляет от 500 до двух тысяч квадратных метров.

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