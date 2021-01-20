Президент Украины Владимир Зеленский отправил новоиспеченному лидеру США Джо Байдену официальное приглашение нанести визит в страну.

Во время написания поста, глава Украины смотрел церемонию инаугурации Байдена. Также Зеленский напомнил своему коллеге, что тот уже знаком с Киевом.

Смотрю инаугурацию нового президента США в новом офисе на Банковой. Буду очень рад видеть Джо Байдена в хорошо ему знакомом Киеве. Уверен, что наши отношения улучшатся.

Отмечается, что Владимир Зеленский надеется на улучшение двусторонних американо-украинских отношений во всех секторах сотрудничества.

Читайте также, в среду, 20 января, в Вашингтоне началась инаугурация избранного президента США Джо Байдена. Сегодня он официально станет 46-м президентом Соединенных Штатов Америки.

Кроме того, Украина пригласила Кипр к участию в Крымской платформе. Островное государство получило приглашение присоединиться.

Ранее мы писали, что в Вашингтоне приняли беспрецедентные меры безопасности перед инаугурацией Джо Байдена. В центре столицы были перекрыты дороги за несколько дней до проведения события.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.