Зеленский сделал Джо Байдену судьбоносное предложение [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский отправил новоиспеченному лидеру США Джо Байдену официальное приглашение нанести визит в страну.
Во время написания поста, глава Украины смотрел церемонию инаугурации Байдена. Также Зеленский напомнил своему коллеге, что тот уже знаком с Киевом.
Смотрю инаугурацию нового президента США в новом офисе на Банковой. Буду очень рад видеть Джо Байдена в хорошо ему знакомом Киеве. Уверен, что наши отношения улучшатся.
Отмечается, что Владимир Зеленский надеется на улучшение двусторонних американо-украинских отношений во всех секторах сотрудничества.
Читайте также, в среду, 20 января, в Вашингтоне началась инаугурация избранного президента США Джо Байдена. Сегодня он официально станет 46-м президентом Соединенных Штатов Америки.
Кроме того, Украина пригласила Кипр к участию в Крымской платформе. Островное государство получило приглашение присоединиться.
Ранее мы писали, что в Вашингтоне приняли беспрецедентные меры безопасности перед инаугурацией Джо Байдена. В центре столицы были перекрыты дороги за несколько дней до проведения события.
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