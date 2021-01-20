Сотрудники киевской полиции провели задержание мужчины, который торговал нелегальными справками об отсутствии коронавирусной инфекции.

Мужчина занимался реализацией поддельных документов, составленных на разных языках, чтобы позволить гражданам беспрепятственно и вне всяких инфекционных подозрений покидать страну.

Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №2 разоблачен киевлянин, который сбывал поддельные справки об отсутствии у лиц положительного теста на COVID-19 (ст. 358 УК Украины).

Отмечается. что фейковые документы распространялись с помощью соцсетей. Стоимость одной подделки составляла 500 гривен, а плата осуществлялась через почтовые переводы. В результате проведенного обыска, в жилище злоумышленника были обнаружены сами незаконные документы, оттески печатей клиники о негативном результате ПЦР-анализа, компьютеры и квитанции о почтовых отправлениях.

Фото: Нацполиция

Читайте также, министр здравоохранения Украины Максим Степанов призвал украинцев к бесплатному тестированию на коронавирус. Спад инфицированности связан с небольшим количеством проведенных анализов.

Кроме того, Министерство здравоохранения Украины разработало карту, на которой обозначены бесплатные пункты, где проводят анализы на коронавирусную инфекцию. Количество точек в стране перевалило за 2300.

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