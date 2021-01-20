COVID в Україні: найбільше інфікуються у Києві [ Редактировать ]
4 383 випадки інфікування на COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 212 людей померло, 14,5 тисяч одужало - повідомили в МОЗі.
Найбільше інфікувань у Києві, - 606. Далі йдуть Запоріжжя та Харківщина.
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