Уряд затвердив нову тарифну сітку зарплат бюджетників [ Редактировать ]
Зарплати бюджетників цього року зростуть. Уряд сьогодні затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв: уже цього місяця вчителі отримають на 20 відсотків більше. Усі доплати, надбавки та інші заохочувальні виплати - збережуть та нарахують до вже збільшених окладів.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Уряд виділив в цьому році на зарплати нашим вчителям майже 100 мільярдів гривень. Тому сьогоднішнє рішення абсолютно прораховано і забезпечене відповідними коштами. Крім підвищення зарплат вчителям, уряд також заклав кошти на підвищення виплат медикам на 30 відсотків цього року. В цьому році відбудеться індексація пенсії, закладенні кошти для додаткових виплат пенсіонерам, старшим за 75 років.
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