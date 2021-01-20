Зарплати бюджетників цього року зростуть. Уряд сьогодні затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв: уже цього місяця вчителі отримають на 20 відсотків більше. Усі доплати, надбавки та інші заохочувальні виплати - збережуть та нарахують до вже збільшених окладів.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: