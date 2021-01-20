На Международной космической станции (МКС) снова вышла из строя система получения кислорода. Это уже седьмой случай поломки системы за последние месяцы, сообщает nova.net.ua.

Отмечается, что об отказе "Электрона" доложил российский космонавт Рыжиков во время сеанса связи с ЦУПом, трансляцию которого осуществляет NASA.

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В "Роскосмосе" заявили, что экипажу и станции ничего не угрожает.

Ранее система уже "отключалась" 14, 17, 19 и 21 октября, а также 10 и 12 декабря прошлого года. По словам специалистов, на МКС находятся две системы кондиционирования воздуха - СКВ-1 и СКВ-2. Они дублируют друг друга.

Система "Электрон" располагается на российском сегменте МКС в модуле "Звезда". Во время ремонта системы работает дублирующая система в американском сегменте станции.

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