На Международной космической станции отказала система подачи кислорода "Электрон-ВМ". Об этом доложил космонавт Сергей Рыжиков во время переговоров с российским Центром управления полетами, трансляцию которых ведут на сайте NASA.

Космонавт уточнил, что отказ системы подачи кислорода произошло после отключения пылесоса. Специалист ЦУП назвал отключение аварийным и пояснил, что систему нужно отключить грамотно.

Ранее экипаж МКС проводил тестовые включения пылесоса. Бортовой компьютер выдал несколько ошибок. Затем они выключили пылесос, чтобы "выполнить уборку руками".

Система подачи кислорода на орбитальной станции уже ломалась в октябре. В конце месяца экипаж под руководством главной оперативной группы управления разобрал систему для ремонта. На время починки подача воздуха была переброшена на дублирующую систему, находящуюся на американском сегменте.

На МКС имеются запасы кислорода, а в американском модуле "Транквилити" есть своя система генерации кислорода.

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Система "Электрон-ВМ" предназначена для подачи кислорода экипажу МКС. Она способна вырабатывать от 25 до 160 литров кислорода в час и дополнительно от 50 до 320 литров водорода в час. Принцип действия основан на электролизе воды с щелочным электролитом в проточном электролизере.

Напомним, что сейчас на МКС находятся российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японский астронавт Соити Ногути.

Напомни, что ранее с помощью конфетти на МКС нашли важную проблему - трещину в обшивке, через которую утекает кислород.

Ранее сообщалось, что Россия отправит на МКС в 2021 году два новых модуля.