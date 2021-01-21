У Альпах завершилась "Велика Одісея" собачих перегонів [ Редактировать ]
У Французьких Альпах завершилися щорічні собачі перегони. Переможцем "Великої Одісеї" став досвідчений француз Ремі Кост. Він брав першість у цих змаганнях три минулі роки поспіль, а також 2016.
Загалом у перегонах змагалися 55 погоничів та пів тисячі собак. Вони подолали 400 кілометрів засніженого маршруту за 12 днів.
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