В четверг, 21 января, в подмосковной Электростали случилось страшное ДТП. Восемь человек получили травмы в автобусе, который врезался в кинотеатр. Об этом сообщил "ТАСС" источник в экстренных службах.

"В Электростали на улице Николаева автобус № 8 врезался в угол кинотеатра "Современник". Пострадали четыре пассажира", - сказал собеседник агентства.

Всего в момент аварии в автобусе находились 20 человек. Пострадавших осматривают медики. Причины ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области, под Жмеринкой, произошло шокирующее ДТП. В результате аварии пассажиры лишились конечностей.

Также мы писали о том, что в России перевернулся автобус с украинцами. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

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