Автобус с пассажирами на скорости "влетел" в кинотеатр (видео) [ Редактировать ]
В четверг, 21 января, в подмосковной Электростали случилось страшное ДТП. Восемь человек получили травмы в автобусе, который врезался в кинотеатр. Об этом сообщил "ТАСС" источник в экстренных службах.
"В Электростали на улице Николаева автобус № 8 врезался в угол кинотеатра "Современник". Пострадали четыре пассажира", - сказал собеседник агентства.
Всего в момент аварии в автобусе находились 20 человек. Пострадавших осматривают медики. Причины ДТП устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Винницкой области, под Жмеринкой, произошло шокирующее ДТП. В результате аварии пассажиры лишились конечностей.
Также мы писали о том, что в России перевернулся автобус с украинцами. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В результате ДТП с пассажирским автобусом России погибли двое граждан Украины
По предварительным данным, водитель не справился с управлением
Информация о потерпевших уточняется
Второму пассажиру уже в больнице ампутировали ногу
В воскресенье, 10 декабря, в Киеве на улице Никольско-Слободской произошло ДТП