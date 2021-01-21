Скорость спутникового интернета пока будет колебаться от 50 Мбит/с до 150 Мбит/с/ фото: Medium

Спутниковый интернет Starlink от Илона Маска накрыл колпаком территорию Канады и Великобритании. Известно, что он был доступен только в США.

В настоящее время компания SpaceX вывела на орбиту Земли более тысячи спутников и занимается получением разрешения от специальных регуляторов других стран. В услугах орбитальной сети заинтересованы в Австрии, Австралии, Аргентине, Бразилии, Франции, Чили, Колумбии, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Мексике, Нидерландах, Новой Зеландии, Филиппинах, ЮАР и Испании.

Отмечается, что на территории Британии стоимость месячной подписки на Starlink достигает 89 фунтов стерлингов. А цена на весь набор средств для подключения составляет 439 фунтов. При этом, основным местом для развертывания работы Starlink являются населенные пункты и местности, где наблюдается наихудший уровень доступа ко всемирной сети. Скорость спутникового интернета пока будет колебаться от 50 Мбит/с до 150 Мбит/с, а приблизительная задержка сигнала от 20 до 40 миллисекунд.

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