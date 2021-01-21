Такая возможность была воплощена в жизнь, благодаря сотрудничеству с платформой/ Фото: Information Age

Футбольный клуб "Интернасьонал", функционирующий в третьем дивизионе испанской столицы Мадрида приобрел себе нападающего за криптовалюту Bitcoin. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Такая возможность была воплощена в жизнь, благодаря сотрудничеству с платформой, которая позволяет приобретать криптовалюту через банковский счет или кредитную карту. Столь необычный трансфер будет вписан в историю мирового футбола.

Отмечается, что сумма покупки форварда Давида Барраля остается в секрете, но в настоящее время стоимость одного Bitcoin составляет около 1 миллиона гривен. Известно, что нападающий является выходцем из футбольной школы самого титулованного клуба страны "Реала". В общем, Барраль изменил почти 10 команд, при этом, ни разу не вышел на поле в футболке "сливковых".

🚨 FICHAJE 🚨

David Barral nuevo jugador de DUX Internacional de Madrid ¡Bienvenido al club infinito!



Se convierte en el primer fichaje de la historia en criptomonedas. Gracias a @CRIPTAN_es nuestro nuevo sponsor por hacerlo posible. #VamosInter #GoDUX pic.twitter.com/Ljf3PInVOn — DUX Internacional de Madrid (@interdemadrid) January 15, 2021

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Кроме того, Bitcoin установил аномальный мировой рекорд цены. По состоянию на полдень 8 января стоимость Bitcoin равнялась 40 602 долларов, но позже выросла.

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