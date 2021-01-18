В Киеве разыскивают живодера и избитого им щенка (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
В Киеве произошел вопиющий случай: камера видеонаблюдения в парадном сняла жестокое избиение щенка на поводке своим хозяином. Об этом сообщает в Facebook "Киев оперативный".
Шокирующий инцидент произошел на улице Воровского (сейчас переименована в Бульварно-Кудрявцева), дом 7Б. Там же проживает и живодер. Зоозащитники выложили в сеть его личные данные.
После написания заявления в полицию, правоохранители наведались к садисту, составили протокол и вынесли наказание в виде штрафа.
Щенка изверг успел выкинуть на мороз в подворотню - окровавленного и с сильнейшими травмами от побоев. У него сломана челюсть.
Собаку ищут волонтеры для лечения. К сожалению, шансов, что она выжила, почти никаких. 15-градусный мороз наверняка добил беспомощное покалеченное животное.
Напомним, что в Украине вступили в силу новые правила перевозки домашних животных.
Ранее сообщалось, что под Запорожьем местные жители совершили самосуд над живодерами, которые снимали порно с замученными животными.
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