В Киеве произошел вопиющий случай: камера видеонаблюдения в парадном сняла жестокое избиение щенка на поводке своим хозяином. Об этом сообщает в Facebook "Киев оперативный".

Шокирующий инцидент произошел на улице Воровского (сейчас переименована в Бульварно-Кудрявцева), дом 7Б. Там же проживает и живодер. Зоозащитники выложили в сеть его личные данные.

После написания заявления в полицию, правоохранители наведались к садисту, составили протокол и вынесли наказание в виде штрафа.

Щенка изверг успел выкинуть на мороз в подворотню - окровавленного и с сильнейшими травмами от побоев. У него сломана челюсть.

Собаку ищут волонтеры для лечения. К сожалению, шансов, что она выжила, почти никаких. 15-градусный мороз наверняка добил беспомощное покалеченное животное.

Напомним, что в Украине вступили в силу новые правила перевозки домашних животных.

Ранее сообщалось, что под Запорожьем местные жители совершили самосуд над живодерами, которые снимали порно с замученными животными.