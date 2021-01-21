Безработных бесплатно переучат на IT-специалистов: в Киеве начинают эксперимент [ Редактировать ]
Источник: Министерство образования и науки
В Украине внедряют эксперимент по бесплатному обучению безработных для трудоустройства в IT-сфере. Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Эксперимент начнется в Киеве, а в случае успеха его расширят и на другие города. Условия такие:
- на курсы могут записаться только зарегистрированные в Киевском городском центре занятости;
- отбором участников для участия в эксперименте будут заниматься специально созданные комиссии;
- учеба будет проходить на базе столичных образовательных учреждений, работающих не менее 5 лет и обучающих информатизации или компьютерному программированию;
- обучение не может продолжаться более 6 месяцев, в это время сохраняется выплата помощи по безработице.
После успешного завершения обучения работодатели из IT-бизнеса обязаны трудоустроить безработного минимум на год с зарплатой не менее двух минимальных (12 тыс. грн).
Проектом занимаются Минэкономики, Минцифры и Киевский центр занятости, инициативу 20 января одобрило правительство. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко так прокомментировал курсы.
Минэкономики продолжает системную работу по занятости населения и помогает гражданам Украины находить работу по конкурентной заработной платой. Теперь безработные могут получить квалификацию в IT сфере и получить перспективную работу. При этом, в течение обучения сохраняется выплата помощи по безработице.
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