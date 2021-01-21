23-летняя Инди Меллинк, голландская выпускница факультета судебной психологии, решила, что пора порвать с многовековой традицией сексуального неравенства в карточных колодах, которые ставят мужчин выше женщин.

Инди является ярым фанатом карточных игр. Прошлым летом, когда она объясняла правила игры "Покер" своим кузенам, девушка спросила себя: "почему король должен быть выше королевы?"

"В иерархии мы привыкли, что король стоит "дороже", чем королева. Однако это неравенство сильно влияет на людей в их повседневной жизни, потому что способ заявить, мол, "женщина менее важна", – заявила она в интервью Reuters.

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После множества проб и ошибок она разработала бесполую колоду, в которой изображения короля, королевы и валета были заменены золотом, серебром и бронзой.

Друзья и семья уже раскупили первые 50 колод карт GSB (Золотая, Серебряная, Бронзовая), на которых есть изображения золотых слитков, серебряных монет и бронзового щита.

Инди Меллинк с гендерно равноправными картами

Меллинк пошла дальше и начала продавать их в Интернете. Такие колоды пользуются огромным спросом не только в Нидерландах, но и за границей. За несколько месяцев она разослала около 1500 упаковок своим покупателям в Бельгию, Германию, Францию ​​и США. По ее словам, интерес проявили и игровые магазины.

Инди тестировала карты на игроках, которые сказали, что никогда раньше не задумывались о сексуальном неравенстве в колодах. Не все приняли этот подход, но по словам девушки, к этому нужно привыкнуть.

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