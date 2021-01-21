СБУ провела обыски в главном офисе "Киевводоканала" [ Редактировать ]
Сотрудники ГУ Службы Безопасности Украины провели обыски в главном офисе АК "Киевводоканал". Об этом сообщает пресс-служба предприятия в Facebook.
"В главном офисе ЗАО "АК "Киевводоканал" происходят следственные действия, которые проводит ГУ СБУ в г.Киеве. Руководство компании открыто к сотрудничеству. Как только будут подробности, мы сообщим подробнее, при условии, что это позволит следствие", - говорится в сообщении.
Как уточнили в СБУ, следственные действия в офисе компании связаны с расследованием коррупции.
"Служба безопасности Украины задержала на взятке заместителя начальника одного из департаментов ЧАО "Акционерная компания "Киевводоканал". Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал $38,2 тыс. от представителя коммерческой структуры. В такую сумму он оценил согласования разрешений на размещение объектов внешней рекламы на участках, обслуживаемых "Киевводоканалом", - сообщили в СБУ.
Сотрудники спецслужбы задокументировали получение фигурантом аванса в размере $9,1 тыс., а сегодня правоохранители задержали чиновника в служебном кабинете во время получения очередной части взятки в размере $14,7 тыс.
"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения", - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила группировку "денежных" фальсификаторов. Подозреваемым грозит тюремное заключение.
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