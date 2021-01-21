Сотрудники ГУ Службы Безопасности Украины провели обыски в главном офисе АК "Киевводоканал". Об этом сообщает пресс-служба предприятия в Facebook.

"В главном офисе ЗАО "АК "Киевводоканал" происходят следственные действия, которые проводит ГУ СБУ в г.Киеве. Руководство компании открыто к сотрудничеству. Как только будут подробности, мы сообщим подробнее, при условии, что это позволит следствие", - говорится в сообщении.

Читайте также Контрабанда вакцины: Зеленский подключил СБУ

Как уточнили в СБУ, следственные действия в офисе компании связаны с расследованием коррупции.

"Служба безопасности Украины задержала на взятке заместителя начальника одного из департаментов ЧАО "Акционерная компания "Киевводоканал". Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал $38,2 тыс. от представителя коммерческой структуры. В такую ​​сумму он оценил согласования разрешений на размещение объектов внешней рекламы на участках, обслуживаемых "Киевводоканалом", - сообщили в СБУ.

Сотрудники спецслужбы задокументировали получение фигурантом аванса в размере $9,1 тыс., а сегодня правоохранители задержали чиновника в служебном кабинете во время получения очередной части взятки в размере $14,7 тыс.

"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила группировку "денежных" фальсификаторов. Подозреваемым грозит тюремное заключение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.